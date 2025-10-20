La India y Pakistán amanecen con las ciudades más contaminadas del mundo bajo aire tóxico

El aire en Nueva Delhi alcanzó niveles clasificados como "peligrosos", con promedios por encima de los 300 puntos del Índice de Calidad del Aire (AQI), según la plataforma suiza IQAi, mientras que en Lahore el índice rondó los 231 puntos, en la categoría "muy dañina para la salud", dejándola en el segundo puesto mundial.

El principal responsable de esta toxicidad es el PM 2.5, partículas microscópicas consideradas el contaminante más peligroso para la salud, ya que pueden penetrar profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar una media de 15 µg/m³ en 24 horas. Con los niveles actuales, Delhi multiplica por más de 12 veces ese límite, un nivel de toxicidad que, según informes del sistema de monitoreo AQI.in, equivale al daño de fumar más de 20 cigarrillos al día.

La llegada del otoño trae consigo una combinación de factores que atrapan los contaminantes en el aire. La bajada de las temperaturas y la reducción de la velocidad del viento coinciden con la masiva quema de rastrojos agrícolas en la región y, en el caso de la India, con las celebraciones del Diwali, la principal festividad del país, que añade la contaminación de millones de fuegos artificiales.

Ante la emergencia, las autoridades de Nueva Delhi activaron la segunda fase de su plan de respuesta, que impone restricciones a la construcción, refuerza el transporte público y limita el uso de pirotecnia.

La lista de las diez ciudades más contaminadas del mundo esta mañana la completaban Karachi (Pakistán), Bombay y Calcuta (India), y otras urbes como Kuwait, Tashkent, Yakarta y Kabul, según los datos en tiempo real de IQAir.