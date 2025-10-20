Trump expresa sus dudas sobre intención china de invadir a Taiwán

“Creo que todo irá bien con China. China no quiere hacer eso”, dijo Trump al ser preguntado sobre informes del Pentágono que indicaban que Pekín está considerando el año 2027 para esa invasión.

Trump realizó esas declaraciones antes de un almuerzo de trabajo con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender Taiwán, Trump dijo que China sabe que Estados Unidos “es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo”.

Lea más: Cambió de parecer: finalmente Trump se verá con Xi Jinping en Corea

“Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi,” dijo Trump. “Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos,” añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con XI en la cumbre

Trump celebrará la primera reunión con Xi de su segundo mandato cuando los líderes de las dos economías más grandes del mundo visiten Corea del Sur a finales de este mes para una cumbre Asia-Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump dijo que su prioridad era alcanzar un acuerdo comercial “justo” con China.

“Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi. Tenemos una gran relación,” afirmó Trump.