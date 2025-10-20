Venezuela celebrará una cuarta consulta para proyectos comunales financiados por el Estado

Caracas, 20 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el próximo 23 de noviembre el país celebrará una cuarta consulta popular, en la que los ciudadanos de 5.336 comunidades registradas escogerán proyectos que serán financiados por el Estado.