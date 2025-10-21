Aliyev anuncia que ha levantado las restricciones al tránsito de cargas hacia Armenia

"Azerbaiyán ha levantado todas las restricciones al tránsito de mercancías a Armenia que existían desde la ocupación (de territorio azerbaiyano por los armenios) y el primer cargamento en tránsito de ese tipo ha sido un envío de grano kazajo a Armenia", dijo Aliyev en Astaná al reunirse con su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, según informaron medios azerbaiyanos.

El mandatario agregó que esta decisión es un "buen indicador de que la paz entre Azerbaiyán y Armenia no es solo en el papel, sino también en la práctica".

Aliyev recordó que uno de los logros de su cumbre en Washington con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y la mediación del presidente Estados Unidos, Donald Trump, es el proyecto TRIPP (siglas en inglés de Ruta de Trump de Paz y Prosperidad Internacionales), que en su opinión podría entrar en funcionamiento en 2028.

"En Azerbaiyán, todas las conexiones por carretera y ferrocarril estarán terminadas a mediados del próximo año. Esperamos que en otros países se logren los mismos avances y, en ese caso, la inauguración del Corredor Zangezur (por el sur de Armenia) podría tener lugar a finales de 2028", dijo.

Actualmente no hay vías de comunicación directa entre Azerbaiyán y Armenia, por lo que el transporte de las cargas kazajas en tránsito por territorio azerbaiyano puede efectuarse de momento a través de la vecina Georgia.

"Esta medida es crucial para la apertura de las comunicaciones regionales, el fortalecimiento de la confianza mutua y la consolidación de la paz entre Armenia y Azerbaiyán, de conformidad con los acuerdos alcanzados en Washington", escribió en su canal de Telegram la portavoz del Gobierno armenio, Nazeli Bagdasarián.

En agosto pasado, Aliyev y Pashinián firmaron en la capital estadounidense un preacuerdo de paz para poner fin a casi 40 años de conflicto entre los dos países.