IFC otorga 770 millones de dólares a empresa de energía en Guatemala para mejorar servicio

La IFC, el brazo del Grupo Banco Mundial dedicado al desarrollo del sector privado en los mercados emergentes, precisó en un comunicado que la operación, estructurada bajo el modelo A/B Bond, marca un hito al ser la primera vez que se utiliza este instrumento financiero en Guatemala, además de constituirse como el bono de este tipo más grande en la historia de la entidad.

El préstamo se compone de 100 millones de dólares provistos directamente por la IFC y 670 millones de dólares financiados mediante la emisión de un bono internacional.

Los fondos, una vez prepagada la deuda previa, se destinarán a que Energuate, principal compañía de distribución eléctrica de Guatemala, continúe mejorando la calidad de su servicio, refuerce el control de pérdidas de energía y extienda la conexión a nuevos usuarios. La empresa atiende actualmente a 2,5 millones de hogares, comercios y empresas en su área de cobertura.

“Esta operación es una oportunidad histórica para que juntos continuemos creando conexiones que transformen vidas en Guatemala. Nos permitirá consolidar un servicio más eficiente y confiable, fortalecer la confianza en nuestro país y abrir camino para que Guatemala sea un referente regional en desarrollo sostenible e innovación financiera”, afirmó Paulo César Parra, gerente general de Energuate.

Por su parte, Ivana Fernandes Duarte, gerente regional de IFC para Centroamérica, subrayó que este "hito" destaca tanto por su magnitud como por su estructura "innovadora", que fomentará el desarrollo de los mercados de capitales de la región.

Energuate, establecida en Guatemala en 1998 y cliente de la IFC desde 2024, cuando recibió un primer préstamo de 175 millones de dólares vinculado a la sostenibilidad, es la distribuidora eléctrica con mayor cobertura y número de usuarios en el país centroamericano.