La producción de hierro de la minera Vale aumenta un 3,8 % en el tercer trimestre de 2025

La producción de hierro en julio, agosto y septiembre saltó un 12,9 % en comparación con la del trimestre anterior, cuando produjo 83,6 millones de toneladas, según un comunicado enviado al mercado por la empresa, una de las mayores productoras y exportadoras mundiales del mineral.

Vale atribuyó el aumento de la producción al récord obtenido en la producción en el Projeto Ferro Carajás S11D, que es su mayor mina en Brasil, y que compensó una producción menor en su planta en Serra Norte.

En cuanto a las ventas, la empresa informó que en el último trimestre vendió 86 millones de toneladas, un 5 % más con respecto al mismo trimestre del año pasado.

Con este nuevo dato, las ventas totales de hierro de enero a septiembre suben hasta las 229,5 millones de toneladas de hierro, un aumento del 1,8 % frente a los nueve primeros meses de 2024.

En cuanto al cobre, Vale produjo en el tercer trimestre 90.800 toneladas, casi un 6 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, la producción de níquel cayó un 0,6 % si se compara a julio, agosto y septiembre de 2024, y se situó en las 46.800 toneladas.

El níquel alcanzó un nuevo máximo de producción en la planta de Long Harbour, en Canadá, lo que compensó el freno en la producción en la refinería de Copper Cliff, que pasó por un proceso de manutención.

La minera, una de las mayores productoras y exportadoras de hierro del mundo, espera extraer entre 325 y 335 millones de toneladas este año.

El próximo 30 de octubre Vale presentará sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año.