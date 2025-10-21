Milei busca votos en el segundo distrito electoral de cara a las legislativas del domingo

Cientos de simpatizantes del partido oficialista nacional acompañaron al mandatario en una caminata por el centro de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima que cuenta con algo más de tres millones de electores, lo que la ubica en el segundo lugar por detrás de la provincia de Buenos Aires, que concentra 13 millones de personas habilitadas para votar este domingo.

El presidente fue transportado por una camioneta oficial hasta una concurrida esquina céntrica, desde la que descendió para caminar algunos metros entre los gritos y cantos de sus seguidores, que intentaban tomarse una foto o saludarlo, y por último subir al techo del automóvil, en un formato similar a otras actividades que realizó en ciudades como Santiago del Estero y Tucumán.

Con un megáfono, gritó que desde el inicio de su Gobierno "nueve millones de personas dejaron de ser pobres" y que están "exterminando la inseguridad".

"La libertad avanza o la Argentina retrocede", agregó, repitiendo el eslogan electoral de su fuerza política en 2025.

Junto a él estuvieron Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia; y Gonzalo Roca, principal candidato a la Cámara Baja por LLA de Córdoba.

Cerca de la demostración ultraderechista, una manifestación de partidos de izquierda y ciudadanos autoconvocados se concentró para repudiar la presencia del presidente en la ciudad.

Este jueves, el líder de extrema derecha hará su última actividad de campaña en la ciudad de Rosario, principal urbe de la también populosa provincia de Santa Fe, pero no participará de nuevas apariciones públicas en la provincia de Buenos Aires, donde las encuestas indican que LLA será derrotada por el peronismo.

Más temprano este martes, Milei anunció que realizará una remodelación de su Gobierno tras los comicios, con el fin de lograr las reformas estructurales que delineó para la segunda parte de su mandato, principalmente en materia fiscal y laboral.

"De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26, a la noche, con todos los números veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", afirmó Milei en una entrevista con la TV Pública.

Un informe publicado por el medio local Clarín en base a las últimas diez encuestas privadas realizadas en Argentina, concluye que LLA mantiene en promedio una ventaja de 2,2 puntos sobre el principal armado peronista, Fuerza Patria (37,1 % vs. 34,9 %), una brecha que representaría un empate técnico, ya que ese es el margen de error estimado.