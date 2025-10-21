Nicolás Maduro recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Cuba y Líbano

El mandatario atendió por separado a cada diplomático en el palacio presidencial de Miraflores, donde fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los diplomáticos no ofrecieron declaraciones sobre lo conversado en estos breves encuentros con el jefe de Estado venezolano, luego de entregar sus cartas credenciales.

De acuerdo a una nota de VTV, el nuevo embajador cubano se desempeñó previamente como jefe de Misión en Venezuela, entre 2010 y 2016.

Mayo Fernández también fue director de la Cancillería de Cuba para América Latina y embajador en Nicaragua. Desde 2023 hasta su reciente designación, añadió VTV, ejerció como segundo de la Misión en Caracas.

Entretanto, la embajadora de Líbano, Nisrine Boukaram, es licenciada en ciencias políticas, con estudios en posgrado de derechos humanos y asuntos internacionales.

El canal estatal indicó que la diplomática ha representado a su país en Kuwait, Catar y Pakistán, y ha sido profesora universitaria en Beirut.

Boukaram asume el cargo en reemplazo de Elías Lebbos, quien se desempeñó como jefe de la delegación de su país en Caracas durante 12 años y fue condecorado, en julio pasado, por Maduro en reconocimiento a su labor diplomática y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Venezuela y Líbano son naciones cercanas y en octubre de 2024 el Parlamento instaló un grupo de amistad con este país tras sostener relaciones diplomáticas "de larga data".

En ese mismo mes, Venezuela envió cerca de catorce toneladas de ayuda humanitaria al Líbano y Siria, recolectadas en un centro de acopio activado entonces en solidaridad con los pueblos de Medio Oriente, ante lo que el Gobierno venezolano considera el "genocidio sistemático perpetrado" por Israel.