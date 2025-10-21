Rosalía ya pidió proteger la marca 'Lux' para ropa y artículos de sonido antes del verano

Según la base de datos de la Euroagencia con sede en la ciudad española de Alicante (este), la cantante formalizó antes del pasado verano, el 6 de junio, la solicitud para reservarse el uso comercial de 'Lux' con vistas a operar en el mercado de los 27 países de la UE.

Entre los elementos que pidió proteger Rosalía figuran camisetas, pantalones, chaquetas, zapatos y cinturones, todo tipo de elementos relacionados con los aparatos de sonido y servicios de entretenimiento en los distintos soportes digitales.

Esta petición aún se halla en proceso de validación y se suma a varias marcas ya registradas por la cantante española en los últimos años ante la EUIPO, como las de 'Motomami' y su propio nombre, 'Rosalía'.

Rosalía proyectó este lunes por la noche la portada de su nuevo disco en las pantallas de la Plaza de Callao y la Gran Vía, en el centro de Madrid, aunque no será hasta el 7 de noviembre cuando salga a la venta.

'Lux' será el cuarto disco de estudio de la estrella, tras 'Los ángeles' (2017), 'El mal querer' (2018) y 'Motomami' (2022).