Witkoff y Kushner se reúnen en Tel Aviv con algunos de los rehenes liberados recientemente

"Los supervivientes al cautiverio agradecieron al enviado especial Witkoff y a Kushner su rol instrumental en asegurar el acuerdo que les trajo a casa, expresando una profunda gratitud al presidente Trump por hacer de su libertad una prioridad principal", recogió el comunicado del foro, que aúna a los allegados de la mayoría de secuestrados en la Franja.

A la reunión acudieron los exrehenes Omri Miran, Gali y Ziv Berman, Yosef Chaim Ohana, Matan Angrest, Bar Kuperstein, Segev Kalfon, Nimrod Cohen y Eitan Horn.

Todos ellos apelaron a los estadounidenses a garantizar el retorno de los 15 rehenes cuyos cadáveres siguen en Gaza.

Aunque Hamás devolvió el pasado lunes a los 20 rehenes vivos que quedaban en su poder, la entrega a Israel de los 28 fallecidos sigue en proceso, ya que el grupo islamista no tenía todos los cuerpos en su poder cuando entró en vigor el alto el fuego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Durante el encuentro, Witkoff reafirmó la firme dedicación de Estados Unidos a la misión y expresó su confianza en la habilidad para traer de vuelta a los rehenes restantes", añade el texto de la organización de familias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este martes, el Canal 12 de la televisión israelí difundió una entrevista con la madre del también liberado Elkana Bohnot, que no acudió al encuentro, describiendo los malos tratos sufridos por su hijo durante su cautiverio.

"Sus primeros 55 días allí no sé cómo sobrevivió. Estaba con los ojos vendados, atado de pies y manos", relata.

La madre, Ruhama Bohnot, aseguró que los cautivos que salen de Gaza están "mentalmente dañados".