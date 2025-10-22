Acciones de Netflix caen más de 7% tras publicar resultados decepcionantes para analistas

Nueva York, 22 oct (EFE).- Las acciones de Netflix caen este miércoles más de un 7 % en las operaciones previas a la apertura de la bolsa después de que la compañía de streaming informara de ganancias por debajo de las expectativas de los analistas, citando un gasto relacionado con una disputa con las autoridades fiscales brasileñas.