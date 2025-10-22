Arrestan a policía de Puerto Rico, su esposa e hija por trata humana contra discapacitada

San Juan, 22 oct (EFE).- Un policía de Puerto Rico, su esposa y su hija fueron arrestados este miércoles, acusados por cometer trata humana por mantener como esclava, trabajo forzoso, agresión física y robo contra una mujer discapacitada, informaron fuentes federales en la isla.