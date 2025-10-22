Detenidas 83 personas en 6 países africanos en una acción contra el dinero del terrorismo

París, 22 oct (EFE).- Un total de 83 personas fueron arrestadas entre julio y septiembre en Angola, Camerún, Kenia, Namibia, Nigeria y Sudán del Sur en una operación contra la financiación del terrorismo y actividades en las que se apoyan, coordinada por Interpol y Afripol.