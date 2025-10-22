Fuerzas yemeníes dicen haber incautado buque iraní con armas para los hutíes en la costa

Las Brigadas de los Gigantes, respaldadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), informaron en un comunicado que una fuerza conjunta yemení interceptó el buque frente a la costa de Al Madhariba, en la provincia de Lahj, y el distrito de Ras al Ara.

El buque, que presuntamente zarpó del puerto iraní de Bandar Abás, transportaba un misil antitanque Kornet, piezas de drones con especificaciones militares, medicamentos y bienes de consumo de fabricación iraní.

El comunicado indicó que la tripulación, compuesta por ocho miembros, fue arrestada y que la incautación se produjo tras días de vigilancia mientras el buque intentaba entrar clandestinamente en aguas yemeníes.

El teniente general Abdulrahman al Maharrami, miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen y comandante de las Brigadas de los Gigantes, elogió la operación como parte de los esfuerzos continuos para frenar el tráfico de armas y drogas en la costa sur del Yemen.

La incautación es la última de una serie de interdicciones marítimas dirigidas a cargamentos de armas que se cree se dirigen al movimiento hutí, que controla la capital de Yemen, Saná, y gran parte del noroeste del país desde finales de 2014.

En los últimos meses, las fuerzas navales yemeníes han interceptado múltiples buques que transportaban armas de origen iraní en el mar Arábigo, el golfo de Adén y el mar Rojo.

El Gobierno yemení, así como gran parte de la comunidad internacional, ha acusado durante mucho tiempo a Irán de suministrar armas a los hutíes, una acusación que Teherán niega.

El 16 de julio, las fuerzas yemeníes anunciaron la incautación de 750 toneladas de armas, incluyendo municiones, drones y diversos sistemas de misiles marítimos y aéreos.

Estas armas fueron fabricadas por una empresa vinculada al Ministerio de Defensa iraní y se dirigían a los hutíes, según las Fuerzas de Resistencia Nacional (FRN), comandadas por el general Tareq Saleh, también miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial.

El estrecho de Bab al Mandeb, un cuello de botella que une el mar Rojo con el golfo de Adén, es una ruta marítima crucial para el comercio mundial y el transporte de petróleo.

La zona se ha vuelto cada vez más inestable debido a la participación de los hutíes en ataques contra la navegación marítima en el mar Rojo desde finales de 2023.

Los hutíes han lanzado cientos de ataques contra Israel y la navegación comercial desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, con el objetivo de perjudicar económicamente al Estado judío y abrir un nuevo frente de conflicto en apoyo del grupo palestino Hamás.