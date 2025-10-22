Israel identifica como Arye Zalmanovich y Tamir Adar los cuerpos devueltos por Hamás

En un comunicado paralelo, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles su identificación y aseguró compartir el profundo pesar de sus familias, "así como de las familias de todos los rehenes caídos".

"La organización terrorista Hamás debe cumplir con sus obligaciones con los mediadores y repatriarlos en el marco de la implementación del acuerdo", concluye el comunicado de Netanyahu.

Zalmanovich tenía 85 años en el momento de su muerte. Los milicianos gazatíes le secuestraron con vida de su casa en la comunidad agraria de Nir Oz, junto a la frontera con Gaza, en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Según las fuerzas armadas, fue asesinado durante su cautiverio, el 17 de noviembre de 2023. Tenía dos hijos y cinco nietos.

Adar murió, a los 38 años, a causa de las heridas recibidas el 7 de octubre, según la asociación que representa a las familias de los cautivos. Se enfrentó a los gazatíes asaltantes en Nir Oz, donde era coordinador del equipo de seguridad de la villa.

"Deja atrás una mujer y dos hijos, padres, dos hermanos y una hermana", señaló el Ejército de Israel en su comunicado.

La abuela de Adar, Yaffa, también fue secuestrada con vida el 7 de octubre de 2023, aunque posteriormente Hamás la liberó como parte de la primera tregua, a finales de noviembre de ese año.

Las fuerzas armadas destacaron también que el cuerpo de Tamir Adar fue secuestrado por combatientes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, también presente en la Franja. La mayoría de cadáveres hasta ahora estaban en manos del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam; y de la Yihad Islámica, en segundo lugar.

Hamás y el resto de organizaciones gazatíes han devuelto en total los cadáveres de 15 rehenes en Gaza, quedando en su poder aún 13 cuerpos.

Israel, a cambio, debe retornar a Gaza los cadáveres de 30 palestinos que mantiene en su poder (15 por cada israelí).