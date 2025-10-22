Joaquín Duato recibe el premio al Empresario del año de la Cámara de Comercio España-EEUU

Duato (Valencia, 1962) consideró un "honor" dirigir J&J y sostuvo que "el secreto del éxito" de la empresa es "capitalizar" la energía y pasión de los cerca de 140.000 empleados que tiene en todo el mundo para "reinventar" el negocio, y además enfatizó que es un "momento fantástico para estar en el sector de la salud".

El ejecutivo recibió el galardón del presidente de la Cámara, Alan Solomont, durante la cena de gala anual de la institución en un club de Nueva York, que reunió a unos 300 líderes del ámbito empresarial, gubernamental y diplomático, incluyendo al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, que acoge la sede de J&J.

Duato es uno de los ejecutivos españoles-estadounidenses más influyentes del mundo y suma casi cuatro décadas en J&J, con una trayectoria que comenzó en 1989 en Madrid y culminó en su ascenso al liderazgo de la firma, primero como consejero delegado (CEO) en 2022 y después como presidente en 2023.

El octavo CEO en la historia de J&J y primero con doble nacionalidad española y estadounidense repasó los inicios de la empresa, fundada en 1886 en Nueva Jersey, y aplaudió el "ingenio estadounidense" de los hermanos Johnson, que crearon unos suministros quirúrgicos estériles para evitar infecciones.

Bajo el liderazgo de Duato, J&J se centra ahora exclusivamente en el desarrollo de medicinas y tecnologías médicas innovadoras para hacer frente a los mayores desafíos de salud del mundo, con seis áreas prioritarias: oncología, inmunología, neurociencia, cardiovascular, cirugía y visión.

El ejecutivo vaticinó que la combinación de ciencia y tecnología permitirá "hacer más progreso que en los últimos 100 años" en salud, por ejemplo al lograr que "algunos cánceres se traten como enfermedades crónicas" o "ralentizar enfermedades degenerativas", y consideró a J&J posicionado "en primera línea" para ello.

En su discurso, que fue en inglés, Duato también recordó su llegada a EE.UU., un país del que recibió "mucho apoyo", y se describió a sí mismo como un "producto del sueño americano español" al considerar que ambas culturas tienen en común, entre otras cosas, la búsqueda de las oportunidades y el optimismo.

El presidente de la Cámara, Solomont, que además es exembajador de España, señaló que Duato es "un ejemplo inspirador de cómo el talento nutrido por ambas culturas puede tener un impacto global", y apuntó a cualidades como su empatía y su compromiso de mentorizar a otros como "poderosas herramientas de líder".

"Para alguien que lidera una de las empresas más complejas del mundo, Joaquín sigue notablemente calmado. Quizás es el espíritu mediterráneo o quizás, como valenciano, ha aprendido que el secreto de la vida es el equilibrio entre un poco de ciencia, un poco de sol y la cantidad correcta de paella", bromeó Solomont.

La Cámara de Comercio España-Estados Unidos es una institución privada sin ánimo de lucro, fundada en Nueva York en 1959, y que fomenta el comercio y la inversión bilateral.

El organismo representa los intereses de empresas que han establecido relaciones comerciales y empresariales entre España y EE.UU. o están interesadas en establecerlas.