La bolsa de São Paulo sube un 0,55 %, con las acciones de Vale y Petrobras a la cabeza

En este contexto, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó en los 144.872 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció el 0,14 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,397 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con todo, el mayor parqué de América Latina se recuperó de la pérdida del 0,29 % registrada en la víspera y acumuló hasta el momento un crecimiento total del 1,03 %.

Las acciones de Vale subieron durante toda la sesión, luego de que se conociera este martes el balance trimestral de la empresa con datos de producción y ventas de mineral de hierro, que mostró aumentos interanuales del 3,8 % en la producción y del 5 % en las ventas.

Finalmente, los valores de la minera brasileña cerraron con una suba del 1,78 %.

Los papeles de Petrobas también vivieron una sesión muy positiva y acabaron con un crecimiento del 1,15 %.

Este miércoles, la estatal brasileña se adjudicó áreas de exploración en una subasta realizada por el Gobierno en la zona conocida como presal, el mayor horizonte de petróleo y gas de Brasil, en aguas profundas del océano Atlántico.

Las mayores ganancias del día fueron para la empresa de telecomunicaciones Desktop Sigmanet (+15,81 %) y la metalúrgica Paranapanema (+12,50 %).

Del otro lado, las acciones de la empresa de organización de eventos Revee (-10,15 %) y la cadena brasileña de almacenes mayoristas Assaí (-7,08 %) fueron las mayores perdedoras de esta sesión.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina sumó este miércoles 18.074 millones de reales (3.343 millones de dólares o 2.880 millones de euros), en 2,7 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.