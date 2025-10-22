Melissa puede convertirse en huracán el viernes en su ruta hacia Haití y Jamaica

El NHC mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.

El sistema continúa desplazándose por el mar Caribe y se espera que provoque fuertes lluvias e inundaciones en partes de Haití y Jamaica durante el resto de la semana.

El NHC ha advertido que las condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia en Haití a partir del viernes, mientras que Jamaica podría comenzar a sentir condiciones de tormenta tropical entre el jueves y el viernes.

El centro de Melissa se encontraba, según el más reciente boletín del NHC, a unos 515 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 480 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a 4 kilómetros por hora.

El NHC ha avisado también de fuertes oleajes y corrientes de resaca que afectarán a las costas de Haití, la República Dominicana, Jamaica y el este de Cuba en los próximos días.

Las autoridades locales instan a la población a mantenerse informada mediante los servicios meteorológicos nacionales y a seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de lluvias intensas, crecidas súbitas y deslizamientos en zonas montañosas y costeras.

Las lluvias asociadas con Melissa podrían alcanzar entre unos 12 y 25 centímetros en el sur de la República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con acumulaciones locales mayores que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. En el norte de esos países, se prevén entre 5 y 10 centímetros, y entre 2 y 7 centímetros en Aruba y Puerto Rico.

De acuerdo con el NHC, con sede en Miami, Melissa podría fortalecerse gradualmente y convertirse en huracán el jueves, mientras se aproxima al suroeste de Haití y a Jamaica.

Hasta ahora ascienden a 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha pronosticado una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.