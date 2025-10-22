México trabaja en limpieza de río contaminado por derrame de hidrocarburo en Veracruz

En el río Pantepec, parte de la cuenca del río Tuxpan, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, se registró un derrame de hidrocarburo derivado de una fuga en un oleoducto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz, hace dos semanas.

En un comunicado, Semarnat indicó que desde el primer momento, la Asea, organismo del sector ambiental federal, se coordinó con la Secretaría de Energía (Sener), Pemex, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades estatales y municipales para las acciones de contención, recuperación y saneamiento del afluente.

Entre las medidas implementadas están la instalación de barreras de contención reforzadas sobre el río, la operación de equipos de bombeo para recuperación en sitio del hidrocarburo y el control del derrame así como la reparación total del ducto.

"La ASEA cumple inspecciones continuas para asegurar que las labores de remediación se apeguen a la normatividad ambiental, garantizando la protección del entorno y la salud de las comunidades", apuntó la nota.

Además, con el objetivo de proteger a la población ante cualquier situación de afectación a las fuentes de abastecimiento de agua del municipio de Tuxpan, la Conagua estableció de manera inmediata, un operativo de apoyo para distribuir agua potable a la población a través de 15 autotanques y la instalación de una planta potabilizadora.

Previamente, Pemex avisó en un boletín que había finalizado de "manera segura" la reparación del oleoducto afectado y "atendió de "inmediato" la pérdida de contención registrada en alrededor de 8 kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental.

Horas después, la petrolera estatal explicó que, entre las acciones, para contener el hidrocarburo derivado de una fuga en el oleoducto Poza Rica–Madero, instaló 650 metros de barrera oleofílica, adicionales a las dos barreras que se colocaron previamente y apuntó que hasta el momento se han recuperado "más de 180.000 litros de hidrocarburo".

Además, se instalarán ocho barreras contiguas en los brazos del río Tuxpan "para evitar la dispersión del material y proteger a las comunidades localizadas en los márgenes del afluente".

Pemex destacó que cuenta con 200 trabajadores de Pemex, 300 agentes de la Secretaría de Marina, 50 del Gobierno estatal y municipal, así como 70 técnicos de diversas empresas especializadas para atender el derrame.

También, explicó que se encuentran en proceso las maniobras de succión y retiro del hidrocarburo contenido en las barreras, utilizando un camión 'full' en la comunidad de Casa Blanca, así como equipos adicionales de alta capacidad para su recolección y transporte seguro.