Pionyang afirma que lanzó nuevos misiles hipersónicos a días de la visita de Trump al Sur

"Dos proyectiles hipersónicos lanzados desde el distrito de Ryokpho, en la municipalidad de Pionyang, hacia el noreste, impactaron el objetivo en la meseta del pico Kwesang del condado de Orang, en la provincia de Hamgyong del Norte", dijo la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA en un comunicado.

El Estado Mayor conjunto surcoreano reportó el miércoles por la mañana la detección del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance disparados desde Jungwha, en la provincia de Hwanghae del Norte, al sur de la capital norcoreana, que recorrieron unos 350 kilómetros hacia el noreste hasta impactar un objetivo terrestre.

KCNA informó que el propósito de la prueba fue "mejorar la sostenibilidad y efectividad de la disuasión estratégica contra enemigos potenciales".

Aunque no hizo mención directa de Washington o Seúl, algunos analistas sugieren que el ensayo, que fue el primero desde la investidura del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en junio, puede estar relacionado con la llegada de Trump al Sur la próxima semana, en el marco de los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"El lanzamiento podría estar relacionado con la visita de Trump, ya que Corea del Norte ha hecho esto con frecuencia en el pasado: realizar pruebas justo antes o durante la visita de líderes clave a Corea del Sur", señaló a EFE Gabriela Bernal, experta del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

Varios reportes indican que el mandatario estadounidense visitará la ciudad surcoreana de Gyeongju el miércoles de la próxima semana, con una potencial estadía de una noche, y que es posible que sostenga cumbres con Lee y su homólogo de China, Xi Jinping.

La prueba norcoreana, en la que no estuvo presente el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reaviva las dudas sobre una posible cumbre entre él y Trump, quien ha dicho desde que volviera al poder que desea reunirse "este año" con el mariscal.

El norcoreano aseguró recientemente tener "buenos recuerdos" de su relación con Trump, con el que mantuvo tres encuentros celebrados entre 2018 y 2019, durante su primer mandato en la Casa Blanca.