República Dominicana emite bonos en mercados internacionales por 1.600 millones de dólares

Santo Domingo, 22 oct (EFE).- La República Dominicana realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un total de 1.600 millones de dólares, con vencimiento a 10 años y una tasa del 5,87 %, informó este miércoles el gobierno de este país.