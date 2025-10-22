Sánchez anuncia la publicación del catálogo de símbolos franquistas para su retirada

Sánchez hizo este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso durante una pregunta de la portavoz parlamentaria del grupo independentista vasco EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que quería saber qué medidas adoptará el Gobierno "para acabar con la exaltación del franquismo".

El listado anunciado por Sánchez, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el diario oficial, está contemplado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que encomienda al Estado la elaboración de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su retirada.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso denunció que hay "organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado" porque sus actos, asegura, ni se sancionan ni tienen consecuencias.

Sánchez aseguró que su Gobierno "ha tomado muchas medidas en relación con la memoria democrática" y mencionó los actos programados en 2025 para celebrar el inicio de la Transición de la dictadura a la democracia, al cumplirse el próximo 20 de noviembre cincuenta años de la muerte de del dictador Francisco Franco.

También citó la reforma de la ley de asociaciones con el objetivo de "cerrar y acabar con la Fundación Francisco Franco", creada en 1976 con el objetivo de objetivos son difundir la memoria y obra del dictador.

A continuación, anunció la inminente publicación del citado catálogo de elementos franquistas porque, según dijo, "la memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser respetuosa con los principios de tolerancia y de democracia que defiende y están incardinados en la Constitución española".

Ya la anterior Ley de Memoria Histórica de 2002 ya establecía afirmaba que las administraciones tomarían las medidas oportunas para la retirada de monumentos, escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

Sin embargo, más de veinte años después aún perduran a lo largo de la geografía española ejemplos de esos elementos.