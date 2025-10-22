Starmer y Merz departen sobre Ucrania antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios

Londres, 22 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, conversó este miércoles en Londres con el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre Ucrania antes de la próxima reunión de socios de la Coalición de Voluntarios, prevista este viernes, según informó Fowning Street en un comunicado.