Trump niega haber aprobado que Ucrania use misiles de largo alcance

"¡Estados Unidos no tiene nada que ver con esos misiles, de dondequiera que provengan, ni con lo que Ucrania haga con ellos!", publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

En su mensaje, el mandatario calificó como "noticia falsa" la nota del WSJ que daba cuenta sobre la posible aprobación de misiles citando a funcionarios estadounidenses.

En su artículo, el WSJ asegura que el Gobierno estadounidense "levantó una restricción" que se vio reflejada en la utilización de un misil de crucero Storm Shadow, donado por Reino Unido, este martes para atacar una planta rusa en Briansk que producía explosivos y combustible para cohetes, según anunció el Estado mayor de las fuerzas armadas de Ucrania.

La investigación puntualiza que los funcionarios estadounidenses entrevistados afirmaron que se espera que Ucrania lleve a cabo más ataques transfronterizos con el Storm Shadow, que se lanza desde aviones ucranianos con una capacidad de alcance de más de 290 kilómetros.

La publicación enfatiza en que la Administración Trump tiene autoridad para restringir el uso de estos misiles de largo alcance porque son operados con datos de orientación estadounidense.

El ataque de Ucrania sobre la planta rusa de Briansk sucedió cinco días después de la última visita del presidente de Ucrania, Volodimír Zelenski, a la Casa Blanca, donde discutió con Trump sobre acceso a misiles y ambos acordaron no alimentar las tensiones con Rusia.

Trump descartó esta semana una posible reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest y agregó que sería una "pérdida de tiempo", si Rusia no está dispuesta a negociar acuerdos de paz.