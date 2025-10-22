Yamandú Orsi dialoga con Tony Blair sobre pobreza infantil, desarrollo y las IA en Uruguay

En diálogo con la prensa, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, explicó que en el encuentro se evaluaron las formas en las que el Instituto puede colaborar con la política del Gobierno en relación a la pobreza infantil.

También dialogaron sobre cómo poder aplicar la inteligencia artificial (IA) y la tecnología en áreas de la economía uruguaya como la agrícola y la ganadera.

La reunión se llevó a cabo en la sede del Poder Ejecutivo y se extendió por unos 45 minutos. Luego de finalizada, Blair abandonó Montevideo y viajó a Buenos Aires.

Asimismo, Orsi y Blair conversaron sobre la coyuntura mundial. "Se hizo un intercambio de cómo está el escenario internacional", subrayó Lubetkin, aunque añadió que no se abordó ningún tema en particular.

Blair, quien fue primer ministro del Reino Unido en el períoido 1997-2007, fue propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar en la supervisión de un Gobierno de transición en Gaza, como parte de una lista de 20 puntos que impulsó el líder estadounidense para poner fin a la guerra de Israel contra Hamás.

El plan de paz de Estados Unidos contempla la creación de un comité palestino tecnocrático y "apolítico" que administre temporalmente la Franja de Gaza bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional denominado "Consejo de la Paz", presidido por Trump.

El político británico también es presidente del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, una organización fundada en 2016 que asesora a empresas, políticos y gobiernos con estrategias enfocadas en el papel de la tecnología y la innovación en la política.