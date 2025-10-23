Colombia reitera su compromiso de fortalecer las relaciones con EE.UU. pese a la crisis

Bogotá, 23 oct (EFE).- La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, reiteró este jueves el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro de continuar "armonizando las relaciones" con Estados Unidos tras reunirse en Bogotá con el encargado de Negocios de ese país, John McNamara, en medio de la crisis diplomática bilateral.