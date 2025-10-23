El Ejército de Nigeria mata a más de 50 yihadistas de Boko Haram en el noreste del país

El portavoz del Ejército, teniente coronel Sani Uba, indicó en un comunicado difundido en la red social X que los insurgentes lanzaron ataques simultáneos contra posiciones militares en los estados nororientales de Borno y Yobe durante la madrugada del jueves.

Según precisó, una combinación de ofensivas terrestres y aéreas permitió a las fuerzas armadas nigerianas repeler los ataques, que fueron lanzados desde el norte de Camerún y desde Katarko, una localidad del estado de Yobe.

El portavoz añadió que más de 70 insurgentes heridos están siendo perseguidos por las tropas terrestres con apoyo aéreo.

"Las tropas resistieron firmemente, combatieron con valentía y profesionalismo, y lograron repeler los ataques, infligiendo al enemigo una derrota contundente y sangrienta", señaló Uba.

El Ejército añadió, asimismo, que algunos soldados resultaron heridos en combate, aunque se encuentran en condición estable, y que varios vehículos y edificios resultaron incendiados por los drones armados utilizados durante los combates.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.