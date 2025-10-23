El Museo Británico recauda 3 millones de euros en el primer baile benéfico de su historia

Londres, 23 oct (EFE).- El Museo Británico de Londres recaudó 2,5 millones de libras (2,88 millones de euros) en el primer baile benéfico en sus más de dos siglos de historia, en el que se dio cita la alta sociedad británica en un momento en que la institución se encuentra necesitada de fondos.