Juez ordena sacar un diálogo de película colombiana sobre la toma del Palacio de Justicia

Bogotá, 23 oct (EFE).- Un juez de Bogotá ordenó eliminar un diálogo de la película colombiana 'Noviembre', inspirada en la toma del Palacio de Justicia de 1985, tras acoger una tutela presentada por la familia del magistrado Manuel Gaona, asesinado durante esos hechos, por considerar que la obra afectaba "su honra y su buen nombre".