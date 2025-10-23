La bolsa de São Paulo sube un 0,59 % con las petroleras y las sanciones de EE.UU. a Rusia

En este contexto, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó en los 145.720 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se apreció el 0,20 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,385 reales para la compra y 5,386 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las petroleras brasileñas aprovecharon el envión del crudo a nivel global, que se vio beneficiado por las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas, y cerraron la sesión con ganancias.

La estatal Petrobras avanzó un 1,14 %.

Mientras que Brava Energia creció un 2,48 %; Petrorio, un 1,80 % y Petrorecôncavo lo hizo un 1,29 %.

Las acciones de Vale, que en la víspera se apreciaron casi un 1,8 %, cerraron este jueves en rojo (-0,19 %).

Las mayores ganancias del día fueron para la empresa de organización de eventos Revee (89,73 %) y la compañía de telecomunicaciones Desktop Sigmanet (+12,55 %).

Del otro lado, las mayores perdedoras de la jornada fueron las acciones de la empresa de licenciamiento ambiental Ambipar, en proceso de recuperación judicial, que cayeron un 9,52 %, y las de la fabricante de productos de limpieza para el hogar Bombril, que se dejaron un 8,70 %.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina sumó este jueves 20.343 millones de reales (3.778 millones de dólares), en casi 2,9 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.