Lula se reúne con el presidente indonesio en Yakarta para impulsar la relación comercial

"Queremos renovar nuestro acuerdo estratégico y establecer dos acuerdos, no solo en comercio bilateral, sino también en aspectos novedosos como la inteligencia artificial, centros de datos, tecnología y ciencia y mejorar las relaciones entre nuestras universidades", dijo Lula hoy frente a los medios de comunicación, antes de su reunión privada con Prabowo.

El mandatario brasileño, quien llegó anoche a Indonesia en el inicio de una gira por el Sudeste Asiático, en la que también visitará Malasia, fue recibido con honores en el Palacio Presidencial, acompañado por una amplia comitiva de ministros brasileños.

El mandatario de Brasil, quien ya visitó Indonesia en 2008 y preside este año el grupo de economías emergentes BRICS, destacó la relación con el país asiático, que en enero se unió como miembro permanente a este bloque, en el que también se encuentran China, Rusia e India, entre otros.

"Indonesia es un socio fundamental para fortalecer la geopolítica del Sur Global", subrayó Lula.

En su turno, Prabowo alabó al político latinoamericano y le pidió seguir mejorando las "buenas relaciones" entre ambos países en aspectos como la inversión y la agricultura.

El comercio bilateral de ambos países alcanzó los 7.150 millones de dólares en 2024, según los datos del Ministerio de Comercio de Indonesia.

Esta tarde, Lula tiene previsto participar en un foro de empresarios de ambos países, mientras que el viernes visitará la sede de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para reunirse con el secretario general del bloque, Kao Kim Hourn, antes de partir a Malasia.

En Kuala Lumpur, el mandatario brasileño participará el domingo en la cumbre de la ASEAN como actual presidente de los BRICS.

En los márgenes de la cumbre, entre el 25 y 26 de octubre, Lula podría tener un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aunque no está confirmado tampoco fue descartado por Brasilia, que destacó esta semana que "hay espacios" de agenda disponibles.

El encuentro se celebraría en medio de tensiones comerciales, después de que EE.UU. impusiera aranceles del 50 % a productos brasileños tras el juicio en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel.