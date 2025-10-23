México alerta por riesgo en más de 9.000 lavadoras a presión de Techtronic Industries

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la empresas Techtronic Industries, emitieron este jueves una alerta del retiro del mercado y reparación de 9.014 lavadoras a presión por el riesgo de expulsión forzada de partes, derivado de que el condensador del producto puede sobrecalentarse y reventar.