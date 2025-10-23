ONG reporta 2.066 casos de secuestro en México en primer año del Gobierno de Sheinbaum

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La asociación Alto al Secuestro reportó este jueves que durante el primer año del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se registraron 2.066 casos de secuestro, un incremento del 5,5 % respecto a los primeros 12 meses de gestión de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).