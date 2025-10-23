Paramount vende el canal de TV argentino Telefe al empresario Gustavo Scaglione

Buenos Aires, 23 oct (EFE).-Paramount, integrante del grupo estadounidense Skydance Media, anunció este jueves que concretó la venta de Telefe, uno de los principales canales de televisión de Argentina, a la firma Televisión Litoral, del empresario de medios Gustavo Scaglione.