Sánchez se muestra satisfecho por abrir un debate sobre vivienda que tendrá continuidad

Sánchez hizo balance de la reunión del Consejo Europeo celebrado en Bruselas en la rueda de prensa que ofreció a su término y en la que destacó la importancia que los socios comunitarios otorgan a la necesidad de buscar soluciones sobre vivienda.

Más allá de la relevancia de que por vez primera los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea hayan incluido en una agenda de sus cumbres este asunto, se mostró satisfecho por la determinación de todos ellos de seguir abordando próximamente.

También por la coincidencia ante el reconocimiento de que se trata de un importante problema al que hay que hacer frente de forma conjunta.

Sánchez resaltó asimismo la trascendencia de que haya por vez primera un comisario dedicado a la política de vivienda, y de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, haya manifestado que uno de sus compromisos es poner en marcha una política europea en este ámbito.

Esa recordó que fue una condición que puso la familia socialdemócrata europea en el acuerdo de investidura de Von der Leyen para su actual mandato.

"Hay que tomar medidas ante un mercado que no funciona y que está imposibilitando muchos proyectos de vida de muchísimos ciudadanos europeos", añadió.

Para ello volvió a defender las propuestas planteadas ante el resto de líderes y que enumeró antes de su participación en la cumbre.

Sánchez reclama medidas legales para reducir la compra de vivienda para uso no residencial, facilitar la posibilidad de actuar en las zonas especialmente tensionadas, y un fondo europeo para financiar la construcción de vivienda protegida.

Respecto al debate de los líderes sobre la situación en Oriente Medio, y en concreto en Gaza, insistió en la necesidad de mantener la máxima presión sobre las partes para que se respete el acuerdo de alto el fuego y mantener las sanciones a Israel hasta que no se haga efectivo ese cumplimiento.

De la misma forma, reclamó la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que la Unión Europea fije una estrategia para consolidar el alto el fuego, y apoyar a la Autoridad Nacional Palestina.

En cuanto a los asuntos de competitividad y cambio climático, el presidente del Gobierno destacó la "hoja de servicios" de España, con crecimiento económico, creación de empleo y reducción de emisiones de efecto invernadero.