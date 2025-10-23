Taiwán establecerá nuevos "batallones de drones" frente a la presión militar de China

En una comparecencia ante el Parlamento citada por la agencia CNA, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Chen Chien-yi, señaló que la creación de dichos batallones ya está en marcha, de acuerdo con el calendario de adquisición del material y de otros "hitos específicos", y que se prevé completar su formación antes de julio de 2026.

El oficial aseguró que las Fuerzas Armadas también están reforzando sus capacidades para contrarrestar vehículos no tripulados y que estas se integrarán en el sistema general de defensa antiaérea y antimisiles.

Chen añadió que las fuerzas isleñas están recopilando, observando y analizando "de forma sistemática" las estrategias y el desarrollo de guerra con drones del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

La conformación de una amplia flota de drones se ha convertido en una de las prioridades defensivas de Taiwán, que ve en la experiencia ucraniana un ejemplo claro de cómo emplear la tecnología para hacer frente a una eventual agresión por parte de China.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El recrudecimiento de la presión militar de Pekín en el Estrecho ha llevado al Gobierno de Taipéi a proponer un aumento del gasto militar hasta representar el 3,32 % del PIB isleño en 2026.