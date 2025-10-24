Cerca de cincuenta drones rusos impactan en varias localizaciones de Ucrania

“Se han registrado impactos de 47 drones de ataque en diez localizaciones”, se lee en el parte, que explica también que 72 drones rusos fueron neutralizados por las defensas aéreas.

Del total de drones rusos lanzados en este nuevo bombardeo masivo, “cerca de 90” eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed, según explicó la Fuerza Aérea.

Cerca de cincuenta de estos drones de ataque no pudieran ser interceptados, lo que vuelve a hacer patente las carencias en materia de defensa aérea que sufre Ucrania, que en otras fases de la guerra llegaba a interceptar casi cada noche el cien por cien de los drones rusos.

Ucrania produce drones interceptores diseñados por sus empresas para cubrir este déficit y poder interceptar los aparatos no tripulados de ataque rusos de la forma más barata posible. A juzgar por las cifras que la Fuerza Aérea ofrece a diario, esta solución no está siendo suficiente para hacer frente a la expansión de la fabricación de drones Shahed por parte de Rusia.

Kiev trabaja con sus socios para obtener financiación que permita incrementar la producción de drones interceptores y aspira a recibir también nuevos sistemas antimisiles Patriot para poder derribar misiles balísticos e hipersónicos rusos a los que es cada vez más vulnerable.

Rusia ha centrado buena parte de sus ataques este otoño contra infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas. El ataque de la pasada noche afectó, entre otras regiones, a Kirovograd, en el centro de Ucrania, donde una veintena de localidades se han quedado temporalmente sin luz debido a la destrucción causada por los drones rusos.