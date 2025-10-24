China declara 25 de octubre como día conmemorativo del fin del dominio japonés en Taiwán

La decisión, adoptada durante la actual sesión del Comité Permanente del Legislativo, institucionaliza una conmemoración que Pekín considera símbolo de la "reunificación" nacional y que coincide con el 80º aniversario de aquel acontecimiento.

El anuncio se produce un día antes del acto oficial previsto en la capital para conmemorar la llamada "retrocesión" de Taiwán, al que asistirán representantes de diversos sectores e invitados procedentes de la isla, informó esta semana la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino).

Esa oficina indicó que la celebración busca "recordar la historia de la guerra de resistencia contra Japón, rendir homenaje a los caídos y salvaguardar los logros" de aquella transferencia, además de "reforzar el sentimiento de nación común" y promover la "reunificación" bajo el liderazgo de Pekín.

El 25 de octubre de 1945, tras la rendición de Japón -que había colonizado Taiwán en 1895-, la República de China asumió la administración de la isla en virtud de la rendición japonesa.

Desde entonces, el Gobierno de la República de China ha mantenido el control de Taiwán, incluso después de su retirada al territorio insular en 1949, tras perder la guerra civil frente al Partido Comunista chino.

La República Popular China, proclamada el 1 de octubre de 1949, sostiene que es la sucesora legítima de la República de China y, por lo tanto, reclama la soberanía sobre Taiwán.

El anuncio tiene lugar en un contexto de persistentes tensiones políticas y militares entre China y Taiwán, avivadas este año por los distintos relatos históricos sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y por el aumento de la presión diplomática y militar de Pekín sobre la isla.