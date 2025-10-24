Emisario económico de Putin viaja a Estados Unidos tras adopción de sanciones contra Rusia

Dmítriev publicó en su cuenta de Instagram una foto con un mapa del avión en el que viaja, poco después de sobrevolar la ciudad estadounidense de Springfield.

Según informó Axios horas antes, el emisario ruso tiene previsto reunirse este mismo viernes con el enviado de la Casa Blanca para Rusia, Steve Witkoff.

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, tras posponer la cumbre pactada con Putin durante la conversación telefónica de la semana pasada, lo que marcaría un nuevo distanciamiento entre Washington y Moscú.

Ese mismo día, la Unión Europea (UE) también anunció el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que incluye restricciones contra la flota fantasma rusa y adelanta un año la prohibición de la importación del gas natural licuado ruso.

Además, sancionan a empresas chinas e indias, entre otros países, que ayudan a Moscú eludir las sanciones internacionales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que el Gobierno ruso hará "lo que mejor corresponda a nuestros intereses. Esa es la clave en nuestras acciones".

"Nosotros actuamos no contra nadie, sino a favor de nosotros mismos", sostuvo, al llamar a Trump a ver "dentro de seis meses" si Rusia es inmune a las sanciones estadounidenses.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el jueves las sanciones de "paso inamistoso", pero negó que vayan a tener un impacto "notable" en la economía nacional.

Putin, quien advirtió que las sanciones no contribuyen a mejorar las relaciones ruso-estadounidenses, aseguró también que su objetivo es "ejercer presión" sobre el Kremlin y pronosticó un alza de los precios del crudo en el mercado internacional.