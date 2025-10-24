Este viernes se entregan en España los premios Princesa de Asturias

Se trata del acto central de todos los desarrollados a lo largo de esta semana en el Principado de Asturias (norte) con motivo de estos premios, que llevan el nombre de uno de los títulos que ostenta el heredero o heredera del trono de España, en este caso, Leonor de Borbón.

Estos galardones cuentan con ocho categorías: Comunicación y Humanidades, Letras, Ciencias Sociales, Artes, Deportes, Concordia, Investigación Científica y Técnica y Cooperación Internacional.

A lo largo de la semana, los galardonados fueron llegando a Oviedo, la capital asturiana, para participar en diferentes actos organizados por la Fundación Princesa de Asturias, como la tenista Serena Williams, a la que este viernes se pudo ver bailando al son de las gaitas, instrumento típico de Asturias, durante un posado para la prensa.

Horas antes de la ceremonia, los reyes y sus hijas recibirán en audiencia a los premiados, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la fundación.

La princesa impondrá en esta audiencia las insignias a los galardonados en esta 45 edición: el alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; el español Eduardo Mendoza, de las Letras; el estadounidense Douglas Massey, de Ciencias Sociales; la mexicana Graciela Iturbide, de las Artes; la estadounidense Serena Williams, de los Deportes; al Museo Nacional de Antropología de México, de la Concordia; la estadounidense Mary-Claire King, de Investigación Científica y Técnica; y el italiano Mario Draghi, de Cooperación Internacional.

También recibirán a los Premios Fin de Grado de la Universidad de Oviedo, a los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025 y a los reconocidos como Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos 2025. Un prólogo a la ceremonia de los premios por la tarde.