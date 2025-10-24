Fiscalía colombiana imputa a otro presunto responsable del magnicidio de Uribe Turbay

Según la investigación, Mora, que cumple una condena por hurto, "realizó una videollamada al menor de edad desde prisión y lo persuadió de cometer el atentado".

Posteriormente, lo habría puesto en comunicación con Elder José Arteaga con quien coordinó los detalles del ataque armado ocurrido en el barrio Modelia, en el oeste de la capital.

Una fiscal de Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir, cargos que Mora no aceptó.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado hacía parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de drogas, los homicidios selectivos y otras actividades criminales en Bogotá.

Por este caso ya han sido detenidas otras siete personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

El ataque contra Uribe Turbay, considerado el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, sacudió la campaña electoral y reavivó los temores de que Colombia repita episodios de violencia política como los de 1990, cuando fueron asesinados los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.