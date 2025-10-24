Perú inmoviliza un medicamento con bacteria Ralstonia pickettii tras 28 casos de infección

El ministerio precisó que de las 24.000 ampollas importadas de ese medicamento, ya se recuperaron más de 20.000 (84 %) en las primeras 40 horas.

"Se identificaron 28 casos de infección, sin fallecidos vinculados al producto", señaló el ministerio de Salud en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, el portal informativo 'Salud con lupa' informó, en septiembre pasado, que esa bacteria infectó a 12 pacientes, con edades entre 8 meses y 10 años, internados en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), ubicado en el distrito de San Borja, en Lima, y que tres de los pacientes fallecieron.

El ministerio de Salud agregó que la situación está completamente controlada y que el medicamento no se prescribe de forma ambulatoria, sino solo en unidades hospitalarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Quiroz, acudió este viernes al INSN San Borja para supervisar las acciones inmediatas dispuestas por el sector para la inmovilización del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin, tras la alerta relacionada a la bacteria Ralstonia pickettii.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este despacho garantizó la vigilancia estricta y la seguridad de los pacientes a nivel nacional.