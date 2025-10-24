Siete migrantes mueren al naufragar una lancha frente a las costas turcas del Egeo

Después de recibir el aviso del hundimiento de una embarcación con migrantes frente a las costas de Bodrum, la Guardia Costera desplegó esta madrugada cuatro barcos con equipos de rescate y de buceo y un helicóptero, informó este viernes la agencia de noticias turca Anadolu.

Las autoridades continúan las operaciones en la zona para localizar a posibles desaparecidos al tiempo que tratan de determinar el número exacto de personas que viajaban en la lancha.

Bodrum, situada en la costa suroeste de Turquía frente a la isla griega de Kos, es un punto de partida habitual para los migrantes que intentan cruzar el mar Egeo para llegar a la Unión Europea.