Costa de Marfil vota sin incidentes en unas presidenciales sin los principales opositores

Los colegios electorales abrieron a las 08:00 hora local (08:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 (18:00 GMT), según la Comisión Electoral Independiente (CEI), que habilitó unos 11.835 centros de votación para los 8,7 millones de ciudadanos registrados en un país de 31 millones de habitantes.

En el barrio abiyanés de Blockauss, uno de los epicentros de la represión policial del 11 de octubre —que dejó más de 230 detenidos—, los primeros votantes acudieron temprano a las urnas.“Me siento libre y contenta. Vengo a apoyar a mi candidato favorito. Queremos que haya paz y poder trabajar sin problemas”, declaró a EFE Balo Asana, peluquera de 41 años.

La paz es también el deseo de Bobo Sery Richard, de 59 años, quien vota en Blockauss desde el año 2000. “Espero que el ganador sea conciliador. No quiero que el vencedor ignore a los perdedores”, dijo a EFE.

Blockauss, bastión del expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011), registraba baja participación durante la mañana, reflejo del desencanto por su exclusión de la contienda.

Las autoridades desplegaron 44.000 agentes de seguridad para custodiar los colegios y prevenir incidentes, como los ocurridos en Yamoussoukro, donde el lunes pasado manifestantes incendiaron oficinas de la comisión electoral. La ciudad está bajo toque de queda nocturno hasta el domingo.

Los marfileños eligen al próximo jefe de Estado para un mandato de cinco años, donde el vencedor requerirá más del 50 % de los votos en la primera vuelta para evitar un segundo turno.

Cinco candidatos compiten por la Presidencia. Ouattara, de 83 años, en el poder desde 2010, que se presenta por el partido oficialista Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP) y promete mejoras económicas y sociales para jóvenes y mujeres, presentándose como garante de la estabilidad.

Entre sus rivales destacan la ex primera dama Simone Gbagbo, de 76 años, líder del Movimiento de Generaciones Capaces (MGC); el exministro de Comercio Jean-Louis Billon, de 60 años, candidato del Congreso Democrático (CODE), que agrupa a 18 partidos; el exministro Ahoua Don-Mello, de 67 años, y la exministra de Asuntos Sociales Henriette Lagou Adjoua, de 66.

Las elecciones se celebran sin la participación de los dos principales líderes opositores: Laurent Gbagbo, de 80 años, y el exconsejero delegado de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, de 63, ambos inhabilitados por la justicia, algo que provocó protestas donde más de 700 personas han sido arrestadas, según datos oficiales.

Los resultados provisionales serán proclamados por la CEI en un plazo máximo de cinco días, tras la revisión del proceso, y el Consejo Constitucional publicará los resultados definitivos.