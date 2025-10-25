Cuba prevé lluvias y marejadas fuertes desde este domingo por el huracán Melissa

Melissa, que se convirtió este sábado en huracán de categoría 1 (de 5) en la escasa Saffir-Simpson, no tocará tierra cubana hasta el miércoles -según la mayoría de pronósticos-, que lo perfilan probablemente para entonces como un categoría 3, con intensas lluvias, fuertes vientos y mareas ciclónicas.

"Las bandas externas del huracán Melissa incrementarán gradualmente los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba. A partir de este domingo se iniciarán fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo", indicó el aviso de ciclón tropical número 11 del Insmet.

El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba declaró horas antes en "fase de alerta ciclónica" a las seis provincias más orientales del país (Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey).

En todas estas regiones se están ya llevando a cabo los preparativos para afrontar el fenómeno meteorológico, ante la previsión de intensas lluvias, fuertes vientos y mareas ciclónicas, lo que podría generar inundaciones, corrimientos de tierras, penetraciones del mar en zonas costeras y graves desperfectos en viviendas e infraestructura básica.

Se ha advertido sobre la potencial rotura de presas en las regiones más afectadas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en redes sociales que el Ejecutivo está "en contacto permanente" con las direcciones provinciales del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) de "las provincias que sufrirán el impacto de Melissa".

A finales de septiembre la tormenta tropical Imelda impactó con fuertes lluvias la región oriental de la isla, donde dejó dos fallecidos, varios miles de desplazados, inundaciones, deslaves, ríos desbordados y derrumbes de viviendas, entre otros daños.

Los meteorólogos cubanos han advertido que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y Mar Caribe, vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, será "muy activa", con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon directamente la isla. El primero fue Óscar, que en octubre impactó con categoría 1 también en el oriente del país, y luego un mes más tarde Rafael, con categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.