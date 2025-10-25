El Air Force One de Trump reposta en la base militar alemana de Ramstein

El avión presidencial estadounidense llegó a las 4.16 GMT, en la base aérea estadounidense de Ramstein, donde trabajan unas 50.000 personas entre militares y civiles, es el mayor complejo militar de Estados Unidos en Europa y uno de las más importantes fuera de su territorio.

Es habitual que el tráfico aéreo militar de Estados Unidos entre suelo estadounidense y Europa y Oriente Medio se apoye en las instalaciones de Ramstein, situada en el suroeste germano.

Ramstein ha sido, en el marco de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, un punto clave pues, entre otras cosas, allí se forjó el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, donde se coordina el apoyo militar a Kiev frente a Moscú de más de 50 países y socios de la OTAN.