Madagascar ultima la formación del nuevo Gobierno tras la investidura del primer ministro

“Estamos trabajando activamente en ello. Si fuera por nosotros, todo estaría listo antes del domingo”, dijo Randrianirina, según informaron medios locales este sábado.

El anuncio llega dos días después de la investidura oficial de Herintsalama Rajaonarivelo como primer ministro, celebrada el miércoles pasado, a quien el dirigente prometió formar un gabinete compuesto por “líderes con sentido del deber” y comprometidos con “la transparencia y la obligación de lograr resultados”.

Rajaonarivelo, designado en el marco de la transición impulsada por las fuerzas armadas tras la salida del expresidente Andry Rajoelina, aseguró que el futuro equipo gubernamental trabajará con el objetivo de restaurar la estabilidad institucional y atender las demandas sociales que detonaron las recientes protestas en el país.

Aunque no dio una fecha específica, la presentación oficial del nuevo gabinete podría realizarse en los próximos días.

Rajoelina fue destituido el 14 de octubre, tres días después de que el coronel Randrianirina, jefe de la unidad militar del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), se uniera a los manifestantes al negarse a reprimir las protestas juveniles que sacudían el país.

Madagascar atraviesa una crisis desde el 25 de septiembre, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por jóvenes de la generación Z indignados por los constantes cortes de electricidad y agua.

Las movilizaciones evolucionaron hacia un movimiento antigubernamental que reclamaba la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos y que se resistía a abandonar el poder pese a la presión en las calles.

Madagascar ha experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009.

El CAPSAT ya había participado del golpe de 2009, que derribó al entonces presidente Marc Ravalomanana y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina.