Protestas en la capital tunecina contra la contaminación química en la ciudad de Gabes

Túnez, 25 oct (EFE).- Cientos de personas marcharon este sábado en la capital tunecina en solidaridad con los habitantes de Gabes, quienes desde hace más de una semana denuncian problemas respiratorios y diversos daños medioambientales provocados por un complejo químico que emite gases tóxicos en esta ciudad costera del este de Túnez, según la agencia TAP.