Un restaurante es arrasado tras explosión e incendio en el centro de la Ciudad de México

La alcaldesa de Cuauhtémoc, -demarcación interna en la capital-, Alejandra Rojo de la Vega, explicó que aproximadamente 500 personas fueron desalojadas del local y edificios cercanos, donde equipos de intervención revisan los posibles daños en las estructuras.

El incendio no causó lesiones graves a personas, solo una fue llevada al hospital por intoxicación y se atendieron crisis nerviosas, apuntó Rojo en un video publicado en su cuenta de X.

"Parece ser que fue un calentador de estos que hay en las terrazas", señaló, y mostró un tanque ennegrecido en el exterior del local.

El incendio se produjo en la planta baja de un edificio a unos metros del Monumento a la Revolución, donde se ubica el restaurante.

La explosión ocurrió cuando un tanque de gas falló y provocó un flamazo que se extendió por el inmueble de la colonia Tabacalera, donde posteriormente varios vecindarios reportaron cortes en la energía eléctrica.

"Se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posterior incendio. Se quemaron dos mesas, una lona, sillas y el cochambre acumulado en la campana de extracción", detalló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital.

Unas 200 personas fueron evacuadas de inmediato y el incendio fue controlado por los bomberos de la ciudad y agentes de Protección civil, según los primeros reportes.

Videos difundidos en medios y redes sociales muestran el momento de la explosión, en donde un flamazo ilumina la acera y edificios aledaños, cubriendo el frente del edificio y dejando una columna de humo.