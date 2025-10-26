Comité de resistencia de Sudán afirma que batalla en Al Fasher sigue pese a anuncio de FAR

"Las batallas continúan en Al Fasher, los luchadores siguen resistiendo", dijo la organización en un comunicado, en el que también criticó al Ejército por la "negligencia y cobardía" de sus líderes desde que los paramilitares impusieron el cerco en el último bastión de las Fuerzas Armadas en Darfur en mayo de 2024.

El comité denunció que las FAR han lanzado 267 ataques contra Al Fasher, incluido el de este domingo, con el apoyo de "miles de criminales y mercenarios", vehículos blindados, tanques, drones suicidas y aviones no tripulados "estratégicos".

"Toda esta movilización para tener el control sobre la división que el Ejército abandonó hace un año y medio", añadió la nota, en referencia a la sede de la 6.ª División de Infantería de Al Fasher, que los paramilitares dominaron este domingo poco antes de anunciar la captura total de la ciudad.

Según el comité, esta base militar estaba vacía y sus edificios "no tienen importancia para el Ejército ni para las Fuerzas Conjuntas (compuestas por grupos rebeldes locales que luchan junto a las tropas regulares) o la resistencia popular".

La anunciada captura de Al Fasher se produce después de una semana de intensos combates y ofensivas a gran escala de las FAR contra la ciudad, en las que participaron mercenarios procedentes de Colombia, Sudán del Sur o Chad, según denunció el Gobierno sudanés controlado por la cúpula militar en los últimos días.

Asimismo, se produjo unas horas después de que los paramilitares afirmaran haber tomado el control del cuartel general de la 6.ª División de Infantería del Ejército, la única base de las tropas regulares, aunque fuentes militares aseguraron a EFE que se trataba de una "retirada táctica" y que los combates continuaban.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas Sudanesas indicaron en un comunicado que sus tropas "se mantienen firmes y unidas" y que "lucharán hasta el último momento, si Dios quiere", sin aportar más detalles de la situación sobre el terreno.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.